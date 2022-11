Disputando o título de Miss Brasil com 40 meninas, acreana embarca para concurso em SP

Com 19 anos de idade e 1.77 de altura, a estudante de direito Maísa Medeiros embarcou para a cidade de São Paulo onde viverá o sonho do maior concurso Teen do Brasil o Miss Brasil 2023. Nossa Miss Teen Acre competirá pelo título e coroa nacional com cerca de 40 candidatas de todo país em 5 dias de confinamento e diversas etapas, que terá a grande final no dia 22/11.

A coluna Douglas Richer, do site ContilNet conversou com o seu mentor e preparador Celso Missologo que diz estar confiante na nossa representante, pois o treinamento foi intenso e preciso. Celso também disse grato a todos os parceiros que estiveram juntos nessa jornada: “Tudo o que foi possível foi feito agora está nas mãos de Deus”, disse o Missologo que coleciona 4 títulos nacionais na categoria Teen.

Maísa foi recepcionada em São Paulo pelo preparador de misses e estilista venezuelano Anderson Vasquez @anvazaltacostura que assinará o vestido da grande final. Agora é torcida e foco na coroa! Boa sorte, Maísa! Que venha mais uma faixa para o Acre.