Divorciada, Lexa publica foto ao lado de MC Guimê: “Meu eterno amor”

Separada, a cantora Lexa desabafou, nesta quinta-feira (10/11), ao publicar nas redes sociais uma tocante homenagem para seu ex-marido, o funkeiro MC Guimê. No dia em que ele faz aniversário, ela fez questão de declarar publicamente que segue apaixonada pelo ex-marido.

“Hoje é aniversário do meu eterno amor, meu ex marido MC Guime. Que você seja feliz e realize todos os seus sonhos! Sigo de longe torcendo sempre por você! Trintou! Parabéns!”, escreveu a loira na legenda do post. Confira:

Nos comentários, fãs do casal ficaram animados e torceram por uma reconciliação entre o casal. “Por um minuto achei que eles tinha voltado”, escreveu um seguidor. “Voltem logo, pelo amor de Deus”, comentou outro.

Separação de Lexa e MC Guimê

Os cantores anunciaram a separação no dia 20 de outubro. Após sete anos juntos, a separação pegou de surpresa toda a classe artística. Com um relacionamento considerado sólido, os dois eram tidos como “casal perfeito”, idealizado por muitos.

Mesmo com as diferenças, a parceria entre Lexa e Guimê se manteve intacta. Um relacionamento tranquilo, longe de polêmicas e ancorado na cumplicidade. Mas, também tinha sua questões, como qualquer um.

“Ninguém casa pensando em separar, até porque uma pessoa tão especial como você tá marcado na minha história. O fato é que, por meses, tentamos ajustar as coisas, mas entendemos que o caminho é ficarmos separados. O amor que eu sinto por você vai além desse mundo e, não queríamos abrir brechas e especulações que estragassem esses 7 anos tão lindos vividos. Para todos que acompanharam nosso relacionamento, que sempre foi muito bem resguardado, peço compreensão, carinho e respeito”, escreveu a cantora.