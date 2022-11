Dois Sóis: escritora acreana Roberta Marisa lança terceiro livro em Rio Branco

Aos 32 anos de idade, a poetisa e escritora acreana Roberta Marisa lança seu terceiro livro, uma mistura de poemas e crônicas, no próximo dia 11 de novembro. Sob o título “Dois Sóis”, o livro em formato físico é um convite a quem pretende mergulhar nos contrastes de Rio Branco, uma Capital ainda muitas vezes com ares de província e que serve como cenário para as experiências da autora.

Lançado pela editora Papoula, coordenado pela própria autora, que se lança no mercado editorial, a obra faz parte de um projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura, através da Fundação Elias Mansour. As crônicas e poemas são a soma de suas vivências e memórias afetivas. Após o lançamento, o livro poderá ser encontrado na Livraria Paim, na Rua Rio Grande do Sul, centro da Capital.

Roberta Marisa é uma multiartista acreana, formada em Comunicação Social, a qual, desde os 11 anos de idade, está envolvida no desenvolvimento de artes através do teatro. Nos últimos dos seus inquietos 32 anos, tem se dedicado exclusivamente à produções literárias e às artes visuais.

A seguir, os principais trechos de uma entrevista com a autora:

Como é “Sois Sóis”?:

Este é o meu terceiro livro, sendo o primeiro que publico contos e microcontos, além dos poemas.

Qual a temática do livro?

Não resumiria a um tema específico. Pode ser sobre tudo o que me encandeia nessa cidade, um pouco das minhas memórias afetivas na Seis de Agosto, na beira do rio, na varanda da casa de minha avó se fazem presente também nesta obra. Além de tudo o que me atravessa com amor e até o desamor, com alguns questionamentos.

Quantas páginas tem o livro?

107 páginas de textos e algumas ilustrações que eu pintei durante esse período. É um livro bem diverso, para todos os gostos: quem não gostar de ler poemas, pode ler os contos curtinhos; quem não quiser ler nada, pode apenas “viajar” pelas ilustrações que estão com uma impressão muito boa.

Você se definiria como uma cronista?

Não. É difícil me definir até como poeta. Eu gosto de ser artista, gosto da liberdade de poder me arriscar em qualquer manifestação dentro da arte, sem limitações.

Os cronistas falam muito de suas experiências pessoais. É isso o que faz?

No Acre temos muitos poetas cronistas. Eu acho que não me encaixo nessa leva. Gosto da poesia, da liberdade poética, da figura de linguagem, das metáforas e até da forma estranha que a poesia esconde o sentimento nas entrelinhas. Acho que os cronistas não gostam muito do mistério.

Serviço:

O Que: “Dois Sóis”, terceiro livro de Roberta Marisa

Data de lançamento: 11 de novembro, às 18horas;

Onde: Casa de Cultura da Gameleira, em Rio Branco-AC

Valor: R$ 30,00

Mais informações: (68) 9811-5906