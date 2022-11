- Publicidade-

– Marcou a minha vida, a minha carreira e a minha história. Eu jamais vou me esquecer do jogo do Atlético-MG para frente e, principalmente, daquele domingo em que nos reunimos no Centro do Rio de Janeiro. Eu quero esclarecer dois aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação e a minha atenção e o respeito foram dedicados a esse clube. Eu disse para a diretoria que o ano de 2023 não seria diferente e a minha atenção seria totalmente voltada ao Flamengo – disse Dorival.

Leia mais em Ge.