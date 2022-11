Dupla é presa transportando drogas em via pública de Rio Branco

Juracy Fereira Marinho, 29 anos, e Felipe da Silva Valente, 18, foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta quarta-feira (9), na Avenida Sabiá, no Distrito Industrial, na região do Universitário em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), eles estavam em patrulhamento de rotina quando viram dois homens em atitude suspeita saindo de dentro da Sapolândia, em uma motocicleta modelo Titan de cor vermelha e placa QLX-9512.

O garupa, que era o jovem de 18 anos, arremessou uma sacola plástica de cor branca em uma área de mata ao ver os PMs, e em seguida os homens saíram em fulga.

Os PMs fizeram a abordagem e não foi encontrado nenhum ilícito com a dupla, até a moto estava legalizada. Mas um dos militares viu quando o garupa jogou a sacola e foi atrás para ver o que era, e a os militares encontrando várias trouxinhas de merla, maconha, Skunk, pedra, balança de precisão e material para embalagem. A polícia suspeita que as drogas estavam sendo transportandas de uma “boca de fumo” para a outra.

Ainda segundo a polícia, Juracy disse que na casa onde ele pegou a droga havia mais entorpecentes. A guarnição foi até a casa e com autorização conseguiu encontrar mais drogas dentro da residência.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foram encaminhados juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.