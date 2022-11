Economia Elon Musk acusa a Apple de ser “contra a liberdade de expressão”

A briga teria começado por causa de um desentendimento comercial entre as duas empresas. A Apple cobra 30% das receitas de empresas com faturamento de mais de US$ 1 milhão em sua loja de aplicativos, a Apple Store.

Musk deu a entender que, após não concordar com esse valor, a gigante de tecnologia teria ameaçado retirar o Twitter da loja de aplicativos. "Você sabia que a Apple coloca um imposto secreto de 30% em tudo que você compra na loja de aplicativos?", questionou o bilionário, em seu perfil do Twitter. Em seguida, Musk publicou uma imagem de um meme que mostra ele decidindo "ir para a guerra" contra a Apple, ao invés de pagar a taxa de 30%. Segundo o executivo, a guerra seria contra a censura online nos Estados Unidos.