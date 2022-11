Edvaldo denuncia onda de violência em Acrelândia e Longo destaca solução

Durante seu discurso na sessão desta terça-feira (29) da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) destacou a crescente onda de violência que vem atingindo o município de Acrelândia.

Em média, são três assaltos por semana, que têm como alvo o roubo de caminhonetes, que são levadas para a Bolívia utilizando a rota de Plácido de Castro para chegar ao país vizinho.

O parlamentar pediu providências da segurança. “Não sou daqueles que no debate da Segurança Pública procura ensinar pai nosso ao vigário. Um problema que se aprofunda a cada dia. Não é normal, não é comum que um município pequeno como Acrelândia, tenha assalto, no mínimo, 3 vezes por semana, roubo de veículos, com espancamento dos proprietários. Isso vem ocorrendo há mais de 2 meses e todo mundo sabe. São assaltos nas colônias. Todo mundo sabe de onde partem as ordens, o caminho, o destino, a rota. Ora, se sabe a rota, sabe o objetivo do assalto, a motivação, a troca do veículos por drogas”, disse Magalhães.

O deputado estadual Pedro Longo (PDT) respondeu ao colega de parlamento. Segundo o líder do Governo, as providências já estão sendo tomadas.

“Foi feita uma reunião com a parte operacional da polícia e governo com uma comissão de moradores dos municípios de Acrelândia e Plácido de Castro por causa do crescente número de roubos com emprego da violência, quando as famílias são rendidas”.

Segundo Longo, um posto móvel na ponte, com o envio de um ônibus ainda nos primeiros dias de dezembro, foi uma das medidas. “Todo mundo sabe que esses veículos são furtados para serem levados para a Bolívia”, explicou.

O parlamentar frisou que o objetivo é que futuramente esse posto móvel se torne fixo.