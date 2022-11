Eleição dos pescadores em Sena: alegando perseguição, candidato desiste de disputa

O atual presidente da Colônia dos pescadores de Sena Madureira, Valdir Martins, não será mais candidato à reeleição. Alegando perseguição por parte de adversários, ele retirou sua candidatura recentemente.

“Há muita ambição e ganância. O tempo todo estou sendo perseguido. Não tem como trabalhar sendo perseguido 24 horas. Não há dinheiro que pague a nossa paz, por isso, em comum acordo com a minha família, decidi desistir da candidatura”, enfatizou.

Tais perseguições se referem à denúncias feitas por adversários junto ao Ministério Público, Ministério do Trabalho e até mesmo no Ministério Público Federal, sendo que até o momento nada foi comprovado em seu desfavor.

Bastante querido pelos pescadores, Valdir Martins está há 12 anos como presidente. “Alcançamos várias conquistas no decorrer desse tempo. Uma delas foi a fábrica de gelo no valor de 44 mil reais. Também construímos um prédio ao lado da Colônia para reuniões e outras demandas. Tudo isso com o dinheiro dos nossos associados”, completou.

A votação para a escolha do novo presidente dos pescadores de Sena Madureira ocorrerá no dia 3 de dezembro, das 9 horas da manhã às 17 horas. Os candidatos tem até o próximo dia 23 para apresentar suas chapas.