Elenco do Galvez fecha mais uma semana de preparação

Com um treino coletivo na tarde desta sexta, 25, no campo B da Federação de Futebol, o elenco do Galvez fechou mais uma semana de treinamentos visando a disputa da Copa São Paulo de 2023.

De acordo com técnico Kinho Brito, o elenco vem evoluindo e a meta é chegar no melhor nível na competição.

“Estamos seguindo o planejamento e os resultados estão dentro do programado. Vamos para o último mês de reparação com a confiança elevada”, disse o treinador.

Rikelmo não treinou

O goleiro Rikelmo não participou do último trabalho da semana no Imperador.

“O Rikelmo trabalha e por isso não treinou. Essa é a nossa realidade e somente quem acompanha no dia a dia sabe dos detalhes”, explicou Kinho Brito.

Pode antecipar

Segundo Kinho Brito existe a possibilidade da lista final do Galvez ser antecipa.

“Temos um planejamento para viajar de ônibus. Se formos de avião, a lista será antecipada por causa da compra das passagens”, afirmou o técnico.