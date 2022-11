Em 8 dias, Acre registra mais de 700 focos de queimadas; pior novembro desde 2011

O mês de novembro é conhecido pela incidência de chuvas, quando inicia o inverno amazônico, mas em 2022, a situação está diferente dos anos anteriores. Nos primeiros dias de novembro, entre os dias 01 e 08, o Acre já registrou 728 focos de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em 6 dias, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI), registrou 332 focos, através do Satélite de Referência AQUA, pela Sala de Monitoramento.

A primeira semana de novembro trouxe diversos focos de queimadas, com um número quase cinco vezes maior que o detectado em novembro de 2011, considerado o pior novembro da história, até então, com 152 focos, segundo a série histórica do Inpe.

Segundo o Inpe, foram detectados 500 focos apenas em 48 horas no Acre. O estado de Rondônia registrou o segundo maior número, com 453 ocorrências.

Em Sena Madureira, foram registrados 123 focos, equivalente a 16,9% dos focos. Outro município que registrou um número elevado foi Xapuri, com 119 focos, com 16,3%. Rio Branco registrou o quinto maior número, com 61 focos em 8 dias do mês.

Novembro de 2021

No mesmo período do ano anterior, o Estado do Acre registrou apenas 07 focos de queimadas, o que equivale a um aumento de 10300%, visto que neste ano, o estado registrou 728 focos de queimadas entre os dias 01 e 08 de novembro.