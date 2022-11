Em agradecimento, moradores do Tropical oferecem café da manhã aos garis e margaridas

A Prefeitura de Rio Branco segue compromissada com a população rio-branquense, visando uma cidade cada vez mais limpa e digna de se viver. Isso se torna possível, também, graças a ajuda dos garis e margaridas que estão diariamente nas ruas realizando a limpeza dos bairros.

Por onde a equipe da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) passa, vai deixando satisfação e admiração. Por isso, vendo o empenho e carinho em cuidar bem das ruas e praças da cidade, moradores do Tropical decidiram retribuir tamanha dedicação. Ofereceram, na manhã desta sexta-feira (25), um café da manhã na praça do bairro, aos garis e margaridas, pelos excelentes serviços prestados.

O prefeito Tião Bocalom prestigiou o evento e enfatizou a importância do reconhecimento de um trabalho bem feito.

“Como gestor desse time, estou muito feliz em ver a postura dessa comunidade, em reconhecimento a essas pessoas que dedicam parte de suas vidas para manter a saúde deles, pois sabemos que limpeza é saúde”, explicou.

De acordo com o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, a iniciativa o deixa muito feliz, por ver que os moradores valorizam os serviços prestados pela prefeitura.

“É isso que a gente tem feito, trabalho, dedicação e valorização de todos os nossos colaboradores”, disse.

A margarida Íris Frauzina se emocionou com as palavras de agradecimento. Ela disse que seu coração se encheu de alegria quando viu a gratidão dos moradores.

“Fiquei muito feliz. Agradeço a todos que fizeram essa homenagem. Que Deus abençoe cada um deles”, enfatizou.

Além do café da manhã, os moradores também organizaram a entrega de 40 sacolões à equipe.

Bady Casseb, morador do bairro, contou que já são 20 anos realizando o café, que é um pequeno gesto perto do que os garis e margaridas fazem pela cidade.

“É um reconhecimento da comunidade aos garis e margaridas, por esse trabalho de manutenção das ruas e praças. Com certeza é o mínimo que a comunidade pode fazer por eles”, enfatizou.

Dona Soloni Farias fez questão de deixar um recado a todos garis e margaridas do município.

“Um beijo bem grande em todos. Temos um carinho especial por vocês”, disse.