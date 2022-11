Em busca de cerveja, torcedor acaba em mansão de sheik e brinca com leão; vídeo

Dois torcedores ingleses tiveram uma noite memorável no Catar, entre o primeiro e o segundo dia da Copa do Mundo de 2022. Ao saírem em busca de cerveja, Alex Sullivan e John foram parar na casa de um sheik. Eles registraram a saga, com direito a passeio em carrão e carinho em filhote de leão.

Amigo de Alex, John contou que os dois encontraram os filhos de um sheik catari e eles os levaram para o palácio da família. Os ingleses disseram que os cataris os fizeram se sentir à vontade e ficaram maravilhados com o que viram.

- Publicidade- – Nós estávamos à procura de algumas cervejas e eles disseram “nós vamos arrumar cerveja”. Então entramos atrás do carro e fomos parar num grande palácio. Nos mostraram os macacos dele, as arves exóticas… Foi coisa de maluco – relatou Alex ao canal talkSPORT.