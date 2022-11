Em Cruzeiro do Sul, bolsonaristas realizam protesto contra a vitória de Lula

A equipe dO Juruá em Tempo tentou conversar com um dos organizadores do protesto, mas, segundo ele, por se tratar de uma ação nacional, ele não poderá se pronunciar. Os manifestantes estão todos vestidos com a blusa do Brasil, com bandeiras e embalados pelo hino nacional brasileiro.

Tarcísio Faustino, um dos manifestantes disse que o ato é pelo bem do país. “Jamais vamos querer que nosso país seja governado por corruptos e ladrões, queremos um Brasil justo governados por um cidadão de bem”, disse.

Elias Domingos também está no local e, segundo ele, os manifestantes não estão lutando pelo atual presidente Bolsonaro, derrotado no 2° turno das eleições presidenciais 2022, mas a luta é pelo Brasil.

“Não vamos ser governados por um ladrão, um ex-presidiário que faliu o Brasil em seu governo. Estamos aqui pela democracia, não foi uma eleição justa, lutamos pela nossa liberdade”, destacou.

Não há previsão para o fim do manifesto.