Em Feijó, polícia prende em flagrante duas pessoas por tráfico de drogas e apreende 14 mil reais; vídeo

Durante a operação realizada na manhã desta quarta-feira, 30, em Feijó, a Polícia Civil prendeu duas pessoas pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendido um quilo e meio de maconha e quatorze mil reais.

A ação se deu em decorrência do cumprimento do mandado de busca domiciliar na casa da flagranteada R.P.S, de 30 anos.

De acordo com as investigações, R.P.S é contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, juntamente com seu companheiro A.N, de 24 anos de idade, tendo sido cumprido outros mandados de busca na casa da presa anteriormente, por ser local conhecido como ponto de venda de droga.

A.N é egresso do sistema fechado pelo crime de tráfico de drogas e, atualmente, encontra-se inserido no sistema de monitoramento eletrônico.

Os presos foram conduzidos a delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados a disposição da justiça.