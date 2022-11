O jogador fez o anúncio em suas redes sociais e anunciou que vai pendurar as chuteiras.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T

— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué tem 35 anos e contrato com o Barcelona até 2024. O jogador foi formado na base do clube catalão, mas estreou no profissional no Manchester United, da Inglaterra.