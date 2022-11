Em nova operação, PF desarticula grupo criminoso no interior do Acre

Agentes da Polícia Federal, com ajuda de agentes da Polícia Penal do Acre, estão, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10), nas ruas do município de Sena Madureira buscado a prisão de pelo menos 13 pessoas envolvidas com organizações criminosas, além de cumprir um mandado de busca e apreensão.

A operação, com o nome de “Resquício”, é também de combate ao trafico de drogas e envolve pelo menos 39 policiais para o cumprimento de 14 mandados judiciais – 13 de prisão preventiva e um de busca e apreensão na cidade vizinha de Manuel Urbano.

De acordo com informações da Polícia, as investigações que estão resultando nas prisões desta quinta-feira foram iniciadas em janeiro de 2022 e aos poucos revelou um esquema de tráfico de drogas gerido e comandado por indivíduos presos na Penitenciária “Evaristo de Moraes”, em Sena Madureira. As investigações apontaram que, mesmo presos, os chefes do tráfico na região tinham controle do mercado da droga de dentro do presídio.

Os presos, utilizando-se de meios ilícitos de comunicação, passavam ordens e tarefas para subordinadas que estavam nas ruas, os quais as executavam com a finalidade de garantir a fluidez das bocas de fumo. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico, ambos previstos na Lei n. 11.343/2006, cujas penas somadas poderão alcançar reclusão de até 25 anos.