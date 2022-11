Em operação, PF investiga empresários do Acre por fraudes em sistema financeiro

Deflagrada nesta segunda-feira (21) a Operação “Moeda de Troca”, da Polícia Federal, visa investigar envolvimento de empresários locais em fraudes contra o sistema financeiro nacional, especificamente câmbio ilegal e evasão de divisas. Além de Rio Branco e Epitaciolândia, no Acre,a Operação investiga ainda empresas de Porto Velho, em Rondônia.

Os possíveis crimes passaram a ser investigados a partir de análises de vultosas movimentações financeiras. De acordo com a PF, as movimentações não são condizentes com os resultados de suas atividades comerciais, muito além das condições patrimoniais.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas residências e nas empresas dos alvos.

Os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional.