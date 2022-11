Em Rio Branco, vendedores ambulantes aproveitam o dia do Enem para faturar e aumentar renda

O dia de provas do Enem também é sinônimo de faturamento, principalmente para os vendedores ambulantes. Na maioria dos locais de prova na capital acreana, esses trabalhadores aproveitam para ganhar uma renda extra com a venda de água mineral, sucos, refrigerante, lanches, doces e canetas.

As primas Letícia Oliveira e Missiane Araujo, que também são estudantes, disseram que trabalham no dias do exame desde 2018.

“Iniciamos nesta época, em 2019 e também em 2021, depois que diminuiu a pandemia. A expectativa é que possamos vender ainda mais em 2022. O movimento está um pouco ‘devagar’, mas vai melhorar ao longo do dia. Estamos vendendo lanches, água, refrigerante e canetas”, frisou Letícia.

O motoboy César Augusto, disse que estava vendendo água e caneta para ajudar em um projeto social.

” O intuito é arrecadar dinheiro para ajudar em uma ação social que realizamos durante o período natalino em bairros carentes de Rio Branco. Nosso grupo está espalhado em diversos pontos onde estão acontecendo as provas. Espero que possamos um bom faturamento para ajudar os que mais precisam”, concluiu Augusto.