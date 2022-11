Influenciadora acreana mostra ‘macaca’ invadindo cozinha no café da manhã; assista

A influenciadora Katyana Aguiar compartilhou com seus seguidores uma visita inusitada no café da manhã em sua residência, no município de Tarauacá: a visita da macaca ‘Chica’. A coluna Douglas Richer do ContilNet, conversou com a influenciadora na manhã dessa sexta-feira (4), que compartilhou um vídeo do animal em sua casa. No vídeo, Katyana conta que o barulho das xicaras atrai a convidada: “Quando ela escuta o barulho do xicara em contato com o pires de manhã, ela já corre. ”

Katyana sempre compartilha a visita de ‘Chica’ com seus mais de 30 mil seguidores. Nas imagens, o animal aparenta ser dócil e sempre busca frutos na casa da influenciadora. Provavelmente a macaca pode ser do gênero ‘Alouatta – Callicebus brunneus’, conhecida popularmente como ‘zogue zogue’.

Veja o vídeo na íntegra: