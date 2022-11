Em vídeo, mãe pede ajuda para prender homem que estuprou a filha com deficiência no Acre

Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Civil, em Plácido de Castro, acusado de estuprar uma pessoa com deficiência.

Ele teve a prisão temporária decretada. Em um vídeo, chorando, a mãe da vítima aparece pedindo socorro nas redes sociais afirmando que o homem, com apelido de Chico Macaco, invadiu a sua casa no último dia 5 de novembro e ela o flagrou após abusar da vítima.

“Eu cheguei em casa e ele estava aqui, minha filha saiu do quarto e disse que tinha sido abusada, eu entrei em luta com ele e tenho aqui as provas”, disse, mostrando como prova um cordão e a camisa rasgada que seriam do agressor.

O vídeo chegou ao conhecimento da polícia judiciária que pediu pela prisão.

O delegado Danilo Cesar, de Plácido de Castro, ouviu o depoimento do acusado e o encaminhou para o presídio onde está à disposição da justiça.