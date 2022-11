Em vídeo, Tite brinca com Luva de Pedreiro e o convoca para Copa

Após revelar para os seguidores que faria um grande anúncio, o influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (6/11) ao lado do técnico Tite, da Seleção Brasileira. Na publicação, o treinador revela que Iran é o primeiro convocado do Brasil para a Copa do Mundo 2022.

Tite, que fará o anúncio oficial dos jogadores convocados para Copa nesta segunda (7/11), afirma que Luva foi o seu primeiro escolhido para representar o Brasil no Catar. O PRIMEIRO CONVOCADO PARA A COPA🇧🇷

Graças a Deus pai❤️ pic.twitter.com/Af5t1fRWXy — Luva de Pedreiro (@luvadepedreiro) November 6, 2022 Iran agrade o treinador e repete seu bordão característico. “Sim! Graças a Deus, pai!”, grita o influenciador.