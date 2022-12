Empresário é condenado a cinco anos de prisão por matar transexual com tiro no rosto

O empresário Milton Bernardes da Silva Neto, de 38 anos, foi condenado a cinco anos de prisão por matar uma transexual com um tiro no rosto, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que Milton parou o carro próximo a mulher, atirou no rosto dela e fugiu do local (assista acima). Cabe recurso.