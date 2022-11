Enem: número de faltosos no Acre supera taxa nacional e chega a 37% no segundo dia

O índice de abstenção no segundo dia de provas do Enem 2022 no Acre foi ainda maior que o primeiro dia, somando 8.215 faltosos neste domingo (20).

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 22.181 inscritos, apenas 13.966 compareceram aos locais de prova, o que significa que a abstenção saltou de 31,5% para 37%.

O percentual supera o nacional. O registro foi de 32,4% de abstenção, uma das maiores taxas de faltosos desconsiderando o Enem 2020, realizado durante a pandemia, quando 55,3% dos inscritos não participaram.

Durante coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Victor Godoy, disse que a Controladoria-geral da União investiga a ocorrência de supostos dados inflados em edições passadas. Godoy não deu detalhes sobre a apuração que, segundo ele, está sob sigilo.

A queda no número de participantes do Enem é uma das preocupações do grupo da transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A visão é de que o governo de Jair Bolsonaro esvaziou o exame.