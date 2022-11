Energisa doa computadores para escola da capital Porto Velho

A Energisa doou 16 computadores para o Colégio Militar Dom Pedro II, unidade de Porto Velho. As máquinas serão usadas pelos alunos nas aulas de informática, promovendo inclusão digital com melhores condições de estudo e pesquisa. “Estamos muito felizes com essa doação porque nossos computadores não eram suficientes para atender todos os alunos e isso prejudicava a aprendizagem”, explica o Major Bombeiro Militar, Moacyr de Paula Junior, que é o diretor da escola que atende estudantes dos ensinos fundamental e médio.

Os computadores entregues estavam sendo usados na Energisa e foram totalmente reformados pelo setor de Tecnologia da Informação. O diretor-presidente da empresa, André Theobald, declara que a doação reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento da região. “Investir na educação é uma estratégia de desenvolvimento e de fortalecimento de toda a sociedade. É gratificante saber que o grupo Energisa está contribuindo no aprendizado de alunos para promover maior igualdade de oportunidades e a democratização do conhecimento”, afirma o presidente.

A Energisa completou quatro anos de atuação na distribuição de energia em Rondônia. Neste período, ela já doou mais de 235 computadores para várias instituições da cidade.