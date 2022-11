Energisa participa da Semana Nacional da Conciliação

A XVII Semana Nacional de Conciliação começou na segunda-feira, 07/11, impulsionada pelo Tribunal de Justiça do estado do Acre. As audiências ocorrem em todo o território nacional e contam com uma programação especial no Fórum dos Juizados Especiais Cíveis, na Cidade da Justiça, em Rio Branco. O evento possui como objetivo incentivar o uso de métodos para a solução dos conflitos de forma rápida e efetiva, com a participação ativa das partes envolvidas.

A Energisa está presente no evento e é uma grande incentivadora na solução de litígios por meio do consenso. Além dos atendimentos em audiência, a Energisa montou um estande para prestar esclarecimentos aos clientes sobre os perigos de mexer nos cabos de energia ou em equipamentos ligados à rede elétrica. O público também pode se informar sobre o uso adequado de energia.

De acordo com o gerente jurídico da Energisa Acre, Augusto Felipe de Andrade, essa é uma ótima oportunidade para estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes, aproveitando para tirar dúvidas e solucionar conflitos pelo consenso.

“Agradecemos a parceria com o Tribunal de Justiça do Acre e convidamos a população para conferir o nosso estande e entender um pouco mais sobre os nossos serviços. Nossa equipe está à disposição para prestar esclarecimentos e atender a todos que nos procurarem”, comentou.