Equipe de Nattan emite nota após show do cantor acabar em tiroteio

Um homem morreu e nove pessoas ficaram feridas após um tiroteio, na madrugada deste sábado (12/11), logo após um show de Xand Avião, no Comércio Esporte Clube, em Floriano, a 244 km ao Sul de Teresina. Nattanzinho, que subiria ao palco logo na sequência, teve de cancelar o show. Em nota enviada a coluna LeoDias, a assessoria do cantor explicou tudo o que aconteceu e externou que as autoridades locais já estão apurando o caso.

Leia a nota na íntegra: “Na madrugada deste sábado (12/11), o cantor Nattan foi surpreendido por uma confusão instaurada entre pessoas do público na cidade de Floriano/Piauí. No intervalo entre a apresentação de Xand Avião e Nattan, houve uma briga, inviabilizando a apresentação de Nattanzinho. Assustado, o cantor relatou que ouviu alguns disparos e somente na manhã de hoje tomou conhecimento das consequências. Todas as autoridades locais estão apurando as causas e responsabilidades. Nattanzinho, Xand Avião e equipes lamentam profundamente o ocorrido. O intuito do artista é levar alegria ao público. Eles repudiam todo e qualquer tipo de violência e torcem para que ocorrências como esta sejam cada vez menos frequentes”.