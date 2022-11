ES abre concurso com 200 vagas e salário inicial de R$ 6,5 mil

As inscrições começam às 16h do próximo dia 09 de novembro e vão até as 16h do dia 13 de dezembro de 2022 e podem ser efetuadas pelo site da banca organizadora. A taxa para se inscrever no concurso é de R$ 68.

Haverá isenção total do valor da taxa de inscrição somente para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); doador de medula óssea; isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física e que comprove a soma da renda familiar mensal de até dois salários mínimos, eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo, que prestarem serviços no período eleitoral; pessoas com deficiência; doador de sangue.

Etapas do concurso

A seleção será realizada por meio de provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório. As provas serão realizadas nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina, conforme opção realizada pelo candidato no ato da inscrição. A aplicação das provas tem data inicialmente prevista para o dia 22 de janeiro de 2023.