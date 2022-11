Esquenta da Copa: confira os amistosos desta quarta-feira

Os olhos dos apaixonados por futebol estão todos voltados para o início da Copa do Mundo 2022, que terá seu pontapé inicial no domingo (20/11). No entanto, uma série de amistosos nesta quarta-feira (16/11) vão amenizar a ansiedade dos que não aguentam mais esperar pelo torneio mais aguardado.

Quatro seleções que estarão no Catar vão fazer suas últimas partidas antes dos jogos oficiais. Confira as partidas:

Emirados Árabes x Argentina

Cotada como uma das candidatas ao título da Copa do Mundo, a seleção argentina vai fazer o seu último teste antes de estrear contra a Arábia Saudita, no dia 22 de novembro pelo grupo C. Se preparando em Abu Dhabi, os argentinos vão jogar no estádio Mohamed Bin Zayed. Esse será o primeiro encontro entre as duas seleções.

Giovani Lo Celso, meia do Villarreal, é o único desfalque que o treinador Lionel Scaloni terá tanto para a partida, quanto para a disputa da Copa do Mundo. Enzo Fernández, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez, Nicolás Otamendi, Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister e Lisandro Martínez se juntaram à delegação nessa terça (15/11) e não devem jogar.

México x Suécia

Outro componente do grupo C, a seleção mexicana vai enfrentar a Suécia em um amistoso na cidade de Girona, na Espanha. Esse será o segundo jogo dos mexicanos antes de embarcarem rumo ao Catar. Antes, golearam o Iraque por 4 x 0 na última quarta (9/11). Os suecos não conseguiram a classificação para a Copa.

O México estreia contra a Polônia no dia 22 de novembro.

Polônia x Chile

Mais uma seleção do grupo C, a Polônia joga contra o Chile, que acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2022. Visando acertar os últimos detalhes antes de jogar contra o México, os poloneses jogarão em Varsóvia. Por mais que esteja apto para entrar em campo, o atacante Robert Lewandowski, principal nome da Polônia, deve ficar de fora da partida para que não corra nenhum tipo de riscos à poucos dias do início da competição.

Omã x Alemanha

Representando o grupo E, a seleção alemã vai enfrentar a modesta seleção do Omã. Com estreia marcada para o dia 23 de novembro, contra o Japão, os alemães tentam voltar a vencer depois de um empate com a Inglaterra por 3 x 3 e uma derrota para a Hungria por 3 x 0 na Liga das Nações.

Esse será o último compromisso dos alemães antes do início da Copa.