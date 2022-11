BR-364 liberada: caminhões com combustíveis e alimentos já estão a caminho do Acre

Manifestantes desobstruem bloqueios levantados por caminhoneiros e manifestantes em estradas na Vila do Abunã e Vila Extrema, em Rondônia, no final da tarde desta quinta-feira (3), e abastecimento de combustíveis, alimentos, medicamentos e demais insumos devem seguir para municípios de todo o Estado do Acre e para a capital Rio Branco, segundo nota publicada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), nesta sexta-feira (4).

Os bloqueios levantados por grupos insatisfeitos com os resultados das eleições para presidência foram dissipados a partir de uma força-tarefa com equipes da Polícia Militar de Rondônia, Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com a nota da Sejusp. A ação policial conjunta ocorreu após decisão judicial do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, referendado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a nota, ainda havia um bloqueio na região de Ariquemes (RO), na noite desta quinta-feira, para onde as equipes que compõem a força-tarefa foram encaminhadas.

As notícias da liberação das estradas chegam após empresários de vários segmentos acreanos anunciarem desabastecimento de seus estoques, como os empreendedores do ramo de combustíveis.

A empresária, Sandra Pinheiro, que possui uma empresa na área de abastecimento, explicou que na base da Petrobras, em Rio Branco, a Baribe, não havia mais estoques nesta sexta-feira (4), que garantissem o abastecimento para todo o fim de semana.

“Até o momento, tudo estava fechado e não havia mais combustíveis na Baribe, por causa dos bloqueios em Rondônia. A base de Porto Velho, a Bavel, também já estava sem abastecimento”, afirmou.

Confira a nota da Sejusp na íntegra:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que os dois bloqueios de caminhoneiros na Vila do Abunã e na Vila Extrema, ambos distritos de Rondônia, na BR-364, foram dissipados no final da tarde desta quinta-feira, 3.

Uma força-tarefa composta por homens da Polícia Militar de Rondônia, do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal intervieram na manifestação, em cumprimento à decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referendado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Já foram liberados caminhões que estavam nessas regiões com cargas fundamentais para o abastecimento do Acre, como combustíveis e alimentos, podendo chegar normalmente a Rio Branco.

A Sejusp comunica ainda que, na noite desta quinta-feira permanecia um bloqueio próximo a Ariquemes (RO), para onde a força-tarefa das polícias se deslocou.

Atenciosamente,

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Rio Branco, AC, 4 de novembro de 2022.