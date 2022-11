Estrela de Natal estampa bloco comemorativo dos Correios

Os Correios colocaram em circulação, nessa segunda-feira (31), o Bloco Comemorativo – Estrela de Natal, o décimo sexto lançamento da programação filatélica de 2022. Tradicionalmente a empresa apresenta uma emissão natalina especial, que este ano traz um símbolo admirado por diferentes culturas e religiões ao redor do mundo: o elemento estrelar.

Interpretadas como “olhos de anjinhos que guardam nosso sono à noite” ou ainda descritas pela ciência como “grandes esferas de plasma, mantidas por sua própria gravidade”, o certo é que as estrelas sempre fascinaram a humanidade. Especialistas estimam que só a Via Láctea possua entre 200 e 400 bilhões delas. Desde a antiguidade até os dias atuais, as estrelas seguem sendo motivo de deslumbramento.

Enquanto no judaísmo, o hexagrama que forma a estrela de Davi representa a união entre o Céu e a Terra, para os ciganos, a estrela além de proteção, significa também orientação e cura. No cristianismo, a estrela tornou-se um dos mais emblemáticos símbolos do Natal, como milagre, ao apontar o caminho a ser percorrido por Gaspar, Baltazar e Melchior, os três reis magos, até a manjedoura do Menino Jesus.

Na história da civilização, esses entes cósmicos foram muitos úteis como ferramenta de localização, orientando navegadores que cruzaram oceanos e descobriram novos mundos. A Estrela Polar e a constelação Cruzeiro do Sul até hoje servem como referências de rota. Há ainda outras simbologias atribuídas às estrelas, que não apenas brilham, mas também disseminam luz e iluminam.

Por isso, os Correios escolheram a Estrela de Natal como tema principal de seu selo deste ano. Estrela que abraça todos os seus significados: aquela que brilha, que traz beleza e encanto aos nossos olhares para o céu, que renova nossa fé e que nos guia. Natal é renascimento, tempo de trazer aquilo que há de melhor em cada um de nós, de olhar para o outro, de refletir. A estrela de Natal é o maior símbolo de esperança de um mundo melhor.

Sobre o bloco – A emissão tem como elemento principal a Estrela de Natal, de onde emanam palavras que remetem a significados positivos. Completando a composição, foram criados personagens representando a diversidade dos povos, de idades e de gênero. Todos os personagens foram posicionados com o olhar direcionado para a Estrela de Natal, simbolizando a esperança e o sentimento de fraternidade que a data representa. Para finalizar, o globo terrestre foi colocado como plano de fundo, trazendo a ideia de que o sentimento natalino perpassa todo o planeta, sendo iluminado pela Estrela de Natal. A técnica utilizada por Adriana Shibata foi computação gráfica.

Com tiragem de 15 mil blocos ao valor de 5º Porte da Carta cada (R$ 6,50), o selo está disponível para venda na loja virtual e, em breve, nas principais agências do País.