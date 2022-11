Estudantes da Ufac que estavam presos em bloqueio na BR-364 chegam ao Acre

Os 40 estudantes do curso de psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac) que estavam presos em um bloqueio na BR-364, em Rondônia, conseguiram chegar ao Acre nesta terça-feira (23).



O grupo saiu de Rio Branco no dia 6 de novembro com destino à São Paulo para participar de um congresso e tinham previsão para voltar para casa no sábado (19), mas desde então estavam presos nos bloqueios idealizados por bolsonaristas.



Além dos 40 estudantes, um professor também participava da viagem.



No domingo (20), uma vaquinha começou a circular na internet a fim de arrecadar recursos para comprar remédios a alunos que tomam medicações controladas e ficaram sem estoque.



Os estudantes foram resgatados em Nova Califórnia (RO) após a universidade enviar três carros e uma van.