Ex-BBB ganha ingresso de Ronaldo para jogo do Brasil e comemora: ‘Não tem preço’

Vice campeã do “BBB 14”, a atriz Angela Munhoz está no Catar para a Copa do Mundo, e festejou nas redes sociais que ganhou um ingresso para assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça nesta segunda-feira.

O ingresso foi dado por ninguém mesmo que Ronaldo Fenômeno. “Ganhar um ingresso pro jogo do Brasil do fenômeno não tem preço!!! Obrigada”, festejou a ex-BBB na legenda de uma foto ao lado do ex-craque de futebol.

- Publicidade-

Angela entrou na “Big brother Brasil” em 2014 como advogada. Hoje, ela trabalha também como modelo e atriz. No reality show, foi disputada pelos bonitões Marcelo e Diego, e namorou o ator Raphael Vianna quando deixou o confinamento. Em 2018, ela foi apontada como affair de Neymar, quando apareceu num clique coladinha ao jogador em Paris.

Leia mais em Extra.