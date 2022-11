Ex-deputada Flordelis só deve deixar a prisão perto dos 80 anos de idade

Sentenciada no começo da manhã deste domingo (13) a mais de 50 anos de prisão pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, a pastora e cantora gospel Flordelis dos Santos só deverá deixar o regime fechado e progredir para o semi-aberto daqui a 18 anos e 5 meses, perto de completar 80 anos de idade.

O g1 ouviu dois especialistas criminais que calcularam as penas da ex-deputada federal e chagaram a conclusão. A pastora não terá o direito de recorrer em liberdade. Ela está presa há 1 anos e 4 meses.

