Ex-empregado de Angélica diz que comia restos de comida dela

Ex-participante do BBB10, Dicésar enfrentou diversos desafios em sua vida e, inclusive, já passou fome.

Nos anos 1990, ele trabalhou no SBT como maquiador. Como não tinha dinheiro para comprar comida, Dicésar alimentou-se, muitas vezes, com os restos de comida de Angélica, esposa do Luciano Huck.

- Publicidade-

Leia a matéria completa no TV Foco.