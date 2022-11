Ex-jogador de futebol europeu, Doka Madureira comenta lista de Tite para o Catar

O técnico Tite anunciou na última segunda-feira, na sede da CBF, os 26 jogadores que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. A grande surpresa foi a presença do lateral-direito Daniel Alves, que está no Pumas, do México. O fato do jogador Gabi estar fora da lista também desagradou muita gente.

Para comentar a famosa lista do treinador Tite, a coluna Douglas Richer do site ContilNet, conversou com o ex-jogador Doka Madureira na manhã desta quinta-feira (10) que falou sobre a escalação do treinador Tite para o Catar.

Doka ficou famoso por sua grande atuação em vários clubes do Brasil e Europa. No Acre, Doka mostrou seu brilhante futebol no time do Rio Branco, já em Salvador, o acreano atuou no Vitória da Bahia, em Goiânia, ele jogou no Goiás Esporte Clube. Na Europa, Doka teve passagem pelos times: Litex Bugária, Instambull BB da Turquia e Ancara também da Turquia.

Na conversa com este colunista, Doka Madureira comentou os ‘não convocados’ que inclui o famoso jogador Gabigol, do Flamengo, e elogia a polêmica contratação de Daniel Alves e do acreano Weverton Pereira.

“Sobre a convocação do Tite, na minha opinião ele deixou a desejar um pouco. Sabe que o futebol é momento, né? E não convocar o Dudu. Pelo que o Dudu representa hoje, né? Pelo futebol que está jogando já há anos no Palmeiras. Eu acho que o Dudu merecia uma oportunidade. Outra, o Scarpa, né? Hoje na atualidade o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. E além disso, o Scarpa tem uma bola parada excepcional, né? Então eu acho que ele faltou, na minha, opinião um pouco com esses dois jogadores, né?

Já o nosso goleiro Weverton, não tem nem o que falar né? Há anos vem mostrando porque é o melhor goleiro do futebol brasileiro merecidíssimo a convocação. Feliz por ser um amigo particular, feliz por ser acreano e vai representar o nosso estado numa Copa do Mundo. Então eu fiquei maravilhado. Sobre o Daniel Alves, todo mundo está falando porque o Tite o convocou, né? Bom na minha opinião, eu acho que o Tite convocou ele pela experiência, e pelo jogador que foi e pelo jogador que é ainda. Eu acho que o Brasil tanto ganha fora como dentro de campo com a experiência dele. Então e o Tite confia demais no Daniel Alves, eu acho que o Tite convocou ele por isso, pelo, que ele representa para seleção tanto fora como dentro de campo.

Bom, falando do Gabigol eu também acho que ele que ele merecia está entre os vinte e seis, né? Por quê? Porque já vem há anos mostrando porque é o principal atacante que temos no futebol brasileiro. Um jogador que faz gol em três finais consecutivas de libertadores não é qualquer jogador. Tem que ter um algo a mais. Então o Gabigol, na minha opinião, também merecia estar entre os vinte e seis jogadores.

Longe do campo, Doka Madureira encerrou sua carreira há quatros anos e agora pretende ajudar a revelar novos talentos. “ E sobre voltar a jogar futebol, não passa mais pela minha cabeça. Agora, apoiar projetos esportivos sim, acho que eu, o Everton, Careca, Polaco, né? e outros, acho que são poucos jogadores pra representar o nosso Estado. Então, se a gente tem que ver com mais carinho esses projeto pra que possam novos jogadores despontarem no futebol nacional e quem sabe no Internacional, né? É sempre bom a gente estar no meio desses projetos que revelam talentos. Tenho em mente sim, estar em futuros projetos para que a gente possa revelar jogadores pra representar o nosso estado.

Os convocados pelo treinador Tite vão se apresentar na próxima segunda-feira, em Turim, onde a Seleção permanecerá até o dia 19, quando seguirá para o Catar. A Copa do Mundo 2022 será disputada de 20 de novembro a 18 de dezembro. A Seleção estreará no dia 24, contra a Sérvia. E o Acre já está na torcida pela Seleção e pelo nosso goleiro acreano Weverton Pereira.

Veja fotos de Doka Madureira: