Ex-presidiário é assassinado com vários tiros enquanto caminhava em rua no Acre

O ex-presidiário Wesley Lineker de Jesus da Silva, de 29 anos, conhecido como Hélio, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (17) enquanto caminhava no bairro Saboeiro, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações de moradores, Wesley foi alvejado diversas vezes por criminosos em via pública. Populares ouviram os disparos e foram ao local ver o havia acontecido, e encontraram a vítima já agonizando. O homem morreu antes da chegada do socorro médico. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que Wesley já estava sem vida.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido acerto de contas entre os membros da mesma facção criminosa. Segundo a polícia, Wesley foi “decretado” (julgado por um conselheiro da facção e condenado pelo “tribunal do crime”).

Policiais militares estiveram no local, colheram as características dos acusados e realizaram ronda na região, mas ninguém foi encontrado até o fechamento desta matéria.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Cruzeiro do Sul, para a realização dos exames cadavéricos.

O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul.