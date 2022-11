Ex-vereador Valmir Negão está hospitalizado e precisa de doação de sangue para cirurgia

O ex-vereador conhecido por Valmir Negão, de 59 anos e morador do bairro São Francisco, em Rio Branco, está internado no Hospital de Base da capital e precisa de doação de sangue. Seus familiares e amigos utilizaram as redes sociais para pedir que os doadores se dirijam ao Hemocentro e doem sangue de qualquer tipo sanguíneo informando que visam o atendimento do paciente do leito de número 109 da Clínica Cirúrgica.

Familiares não deram maiores informações sobre a que tipo de cirurgia o ex-vereador terá que ser submetido. Por telefone, na manhã deste sábado (19), ele disse a um amigo que está com problemas relacionados à anemia e reiterou o pedido para que os amigos continuem doando sangue.

Diabético, Valmir teve a perna esquerda amputada em 2019 após um acidente doméstico, quando teria furado o pé numa tábua com prego, no quintal de casa. No entanto, adaptou-se completamente com o uso de uma prótese e vinha levando uma vida normal, inclusive como filiado e militante do União Brasil, partido que surgiu da fusão do PSL com o DEM.

O ex-vereador participou de várias campanhas eleitorais em Rio Branco e conquistou mandato de 2004 a 2008. Antes de adoecer, pensava em voltar a disputar eleição em 2024, para a Câmara Municipal de Rio Branco.