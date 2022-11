Exuberance Semi Joias promove desfile no 6º Encontro de Divas

Tradicional no mercado acreano, a Exuberance Semi Joias marca presença mais uma vez no Encontro de Divas. Na sexta edição do evento, a marca traz um espaço instagramável para fotos todo na cor rosa e letreiro neon. Além disso, a marca também promove um desfile com peças no palco do Maison Borges Eventos.

Segundo a proprietária Jordânia Junqueira, a marca participou de todas as edições do Encontro de Divas, promovidas pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia. “A cada ano o evento se supera, só melhora! Nós trouxemos um espaço para que as pessoas façam fotos luxuosas. Está pronto para receber sua foto”, explica Jordânia.

A marca promove desfiles com diversas peças ao longo do evento, para exibir a coleção de semi joias para as mais de 500 mulheres presentes no 6º Encontro de Divas.

Há 20 anos no mercado, a Exuberance Semi Joias está no localizada na Rua Amazonas, 466, Aviário, em Rio Branco.