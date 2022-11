Fafs escolhe seleção do Campeonato Estadual Feminino; confira

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou a seleção do Campeonato Estadual Feminino, competição fechada no último sábado, em Sena Madureira, com a vitória do Vênus diante do Veneza por 3 a 2.

“Resolvemos fazer as seleções dos torneios porque isso valoriza o trabalho dos atletas e dos treinadores. Tivemos um Estadual bem disputado e a projeção para 2023 é excelente”, comentou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Seleção 2022

Edileidy (Atlético Xapuriense), Tatinha (Veneza), Lohanna (Real Sociedade), Pâmela (Vênus), Crisna (Veneza).

