O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) programou para sexta, 4, e sábado, 5, as finais do Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão e do Feminino.

Corinthians e Pista, classificados para a 1ª Divisão em 2023, fazem a final na sexta, às 20h30, no ginásio Álvaro Dantas.

