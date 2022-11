Faltou combustível: por causa de bloqueios na BR, Rio Branco reduz em 30% ônibus em circulação

Os bloqueios nas estradas feitos por grupos de extrema-direita não param de trazer prejuízos para a população acreana. Dessa vez, por conta dos bloqueios no estado vizinho de Rondônia, já começa a faltar combustível para que os ônibus de Rio Branco circulem normalmente.

Com a escassez do produto, a Prefeitura de Rio Branco emitiu um comunicado informando que a frota de ônibus da capital será reduzida em 30% a partir desta terça-feira (22).

Leia a nota na íntegra:

Considerando a falta de combustível no Estado do Acre, em razão dos bloqueios viários em vários pontos das rodovias federais em todo o país, comunicamos que a partir de 22 de novembro de 2022, como estratégia de equilíbrio do SITURB, a frota de ônibus de Rio Branco será reduzida em 30%. Tão logo a situação seja normalizada, voltaremos a operar com 100% da frota, sempre pensando na melhor prestação do serviço para a população rio-branquense.

Francisco José Benício Dias

Superintendente da RBTRANS