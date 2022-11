Família homenageia bombeiros que salvaram criança de 2 anos no Acre: “Nossa gratidão”

A família da pequena Alice, de 2 anos, fez uma homenagem nas redes sociais e na sede do 1° Batalhão dos Bombeiros Militares que atenderam e auxiliaram a família durante um episódio de convulsionamento da criança.

Nas redes sociais, a mãe da criança Bruna Herlidny, declarou aos profissionais que “palavras nunca serão suficientes para demonstrar nossa gratidão. Ver vocês agindo daquela forma, não mediram esforços para reanimar minha filha e chegar com ela com vida no PS. Foi o momento mais marcante da minha vida. Saibam que sempre terão aqui uma família imensamente agradecida e vocês sempre estarão em nossos corações e em nossas orações”, agradeceu.



O atendimento

Segundo publicação dos Bombeiros, no dia 27 de outubro, uma quinta-feira, a equipe seguia para uma atender ocorrência, quando encontraram os pais da criança, Junior Nasserala e Bruna Herlidny.

Os alunos sargento Johnatan Costa, Wellington e Passos e o sargento Gumercindo, ouviram os pais e a necessidade da pequena e fizeram atendimento de primeiros socorros de Alice que estava convulsionando. Em seguida, os bombeiros militares encaminharam a família ao Pronto-Socorro da capital.