Família pede ajuda para moradores que sofreram queimaduras em incêndio no Rio Macauã

A família de Ricardo Ferreira Marinho, de 20 anos, está pedindo ajuda aos moradores de Sena Madureira e de demais cidades do Acre. Na última quarta-feira (23), um incêndio destruiu por completa sua residência, localizada no Seringal Santa Luzia, colocação boca do mel, Rio Macauã, em Sena Madureira.

Durante o episódio, tudo se transformou em cinzas e a família ficou somente com a roupa do corpo. “Estamos pedindo ajuda em alimentos, roupas e até mesmo dinheiro porque a família é carente. Tem uma criança de quatro meses de vida que precisa de leite, massa e fraldas. Quem puder nos ajudar, a gente agradece de coração”, comentou Antônia Silva, irmã de Ricardo.

Os prejuízos ocasionados não foram somente de ordem material. Ricardo ficou com várias queimaduras pelo corpo, como também sua esposa, Glória. Duas crianças também sofreram queimaduras. Três das quatro vítimas foram encaminhadas para Rio Branco onde estão internadas.

Quem puder ajudar, a chave pix é a 812.604.312 -15 (CPF). Está em nome de Maria do Carmo Ferreira da Silva, irmã de Ricardo.