“Farei a defesa do desenvolvimento econômico da Amazônia”, diz Socorro Neri sobre participação na COP27

In loco

A ex-prefeita de Rio Branco e deputada federal eleita, Socorro Neri (PP), é uma das convidadas para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27), em Sharm El-Sheikh, no Egito. Neri viaja nesta sexta (11) rumo ao país do Oriente Médio. O convite partiu do instituto Alziras – organização sem fins lucrativos que luta para ampliar e fortalecer a presença das mulheres na política e na gestão pública –, e do instituto Clima e Sociedade.

Painel

A deputada eleita participará do painel “Mulheres no poder por soluções para uma transição justa na Amazônia Legal”, que será realizado no dia 18 de novembro, último dia de evento, entre 10 e 11h da manhã no horário do Egito (03 e 04h da manhã no Acre). No painel, serão discutidas experiências concretas para que a crise climática seja endereçada de forma justa nas cidades da Amazônia Legal.

Cias

Neri terá a companhia de nomes de peso da política nacional no mesmo painel. Joênia Wapichana, deputada federal por Roraima; Eliziane Gama, senadora pelo Maranhão; Eliene Liberato, prefeita de Cáceres-MT; Francinete Carvalho, prefeita de Abaetetuba-PA e Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas-TO dividirão os holofotes com a ex-prefeita.

Mensagem

O convite para que Neri participe de um evento dessa magnitude é uma mensagem clara de que como deputada, será uma das mais respeitadas do Acre no Congresso Nacional.

Importância

À coluna, a ex-prefeita disse se sentir honrada em participar de um evento em que se discute o futuro do planeta. “A COP27 é um dos mais importantes eventos da atualidade, é nele que o mundo se reúne para debater ações que podem e devem se tornar políticas públicas”, afirmou.

Defesa

Socorro Neri contou ainda que no painel que participará, fará “a defesa do desenvolvimento econômico da Amazônia com devido equilíbrio e sustentabilidade, protegendo os povos originários e gerando dignidade para todos os amazônidas”. “Também destaco sobre a participação das mulheres nestas discussões: é preciso dar voz e estimular nossa participação para o fortalecimento da democracia. É por isso que me sinto honrada em estar com outras lideranças políticas da Amazônia Legal neste evento, debatendo as tomadas de decisão frente à agenda climática”, disse à coluna.

Mercado

O deus mercado já começa a dar os primeiros sinais de que não deve dar vida fácil ao presidente eleito Lula (PT). É que nesta quinta-feira (10), durante um discurso em Brasília, Lula sugeriu que existe uma incompatibilidade entre as políticas sociais e a responsabilidade fiscal, e o mercado não gostou. “Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia?”, disse Lula.

Resultado

O resultado foi a queda quase que imediata da bolsa. A Ibovespa, bolsa de valores brasileira, perdeu cerca de R$ 156,269 bilhões em valor de mercado nesta quinta-feira (10), depois do discurso de Lula. O cálculo foi feito pela consultoria TradeMap e divulgado pela CNN Brasil.

Sensível

Questionado por jornalistas sobre sua fala ter afetado o mercado, Lula disse: “Eu nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com quatro anos de Bolsonaro”.

Investigado

A Polícia Federal instaurou nesta quinta-feira (10) um inquérito contra o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, após pedido do Ministério Público Federal (MPF). O processo será conduzido pela Superintendência da PF em Brasília. Um dos motivos é que Vasques autorizou blitzes da PRF no dia em que ocorreu o 2º turno, sobretudo na Região Nordeste, mesmo proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).