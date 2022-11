Fátima Cleide, ex-senadora de RO, fará parte da equipe de transição do governo Lula

“É com muita alegria e honra que eu recebi o convite do nosso coordenador da comissão de transição, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, que representa o presidente Lula, para compor o grupo de trabalho em educação. Eu me sinto muito feliz por representar o estado de Rondônia e as demandas da educação”, disse Fátima.

Segundo a ex-senadora, os trabalhos já começaram de forma virtual. Nesta quinta-feira (17), ela participou de reuniões com foco em fazer um levantando da situação da educação superior.