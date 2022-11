Favoritos, Inglaterra e Holanda estreiam com vitórias na Copa

Depois da vitória do Equador por 2 a 0 diante do Catar no jogo de abertura da Copa do Mundo nesse domingo, 20, dois favoritos entraram em campo nesta segunda, 21, e conquistaram vitórias importantes nas estreias.

A Inglaterra goleou o Irã por 6 a 2 e a Holanda bateu Senegal por 2 a 0. Na última partida da rodada, Estados Unidos e País de Gales empataram por 1 a 1.

- Publicidade-

Agenda da Copa

A Copa do Mundo terá nesta terça, 22, quatro partidas com direito a estreia da Argentina, uma das favoritas ao título e que conta com talento do genial Lionel Messi. Outra favorita que começa a caminhada no Mundial é a França, atual campeã.

Argentina x Arábia Saudita às 5 horas (hora Acre)

Dinamarca x Tunísia às 8 horas (hora Acre)

México x Polônia às 11 (hora Acre)

França x Austrália às 14 horas (hora Acre)