“Quero ouvir histórias da minha mãe”, diz filha de babá procurada por família no Mato Grosso do Sul

Após uma reportagem do ContilNet sobre uma mulher que buscava a babá, chamada Maria Josinete Uchoa, que trabalhou com a família no Acre e no Mato Grosso do Sul, a família da babá se manifestou nas redes sociais e a reportagem entrou em contato com uma das filhas, que contou o que aconteceu com Josinete desde que voltou do Mato Grosso do Sul.

Dois filhos de Josinete, Samanta Gabriela e Lucian Elan, deixaram comentários na publicação informando que são filhos da babá e que ela faleceu em 2006, por complicações no parto. Confira os comentários dos filhos:

A equipe do ContilNet fez contato com Samanta para descobrir mais detalhes sobre Josinete. Dentre os fatos, um dos mais curiosos é o nome das filhas de Maria Josinete: Samanta Gabriela e Bianca Sabrina, os mesmos nomes das crianças que a babá cuidava no Mato Grosso do Sul: Bianca, Gabriela e Samantha Nigres.

“O meu nome é o nome de duas das meninas, a mais nova e a do meio. Eu sempre perguntava para ela, porque eu achava as fotos lindas, eu gostava das meninas porque minha mãe também gostava. Ela dizia que quando era mais jovem tinha trabalhado de babá e cuidava das crianças como se fossem filhas”, explica.

Segundo a filha, Josinete precisou voltar para o Acre para ficar perto da família, após o nascimento do primeiro filho, que aconteceu ainda em Campo Grande (MS). “Ela teve que voltar mas dizia que deixou as meninas, só que ela ficou de coração partido, porque foi a mesma coisa que deixar uma filha dela. Depois disso, ela prometeu para ela que colocaria o nome das meninas nas filhas”, acrescenta.

Após retornar ao Acre, Josinete teve outros três filhos: Samanta Gabriela, Bianca Sabrina e João Victor, que não chegou a conhecer a mãe, visto que Josinete faleceu 17 dias após o nascimento do último filho. Samanta explicou que Josinete sofreu com pressão alta e precisou ter o filho por cesariana, em decorrência das complicações.

“O parto aconteceu e ela voltou para casa, mas teve que retornar, pois passava mal, tossindo muito e não demorou muito, ela já entrou em coma. Depois do coma, ela ainda acordou e algumas pessoas foram se despedir dela e a gente não pôde ir. Como ela havia melhorado, os médicos desligaram os aparelhos dela. Com isso, ela passou mal durante a noite e quando foram vê-la, já estava morta”, explica Samanta.

De acordo com a filha de Josinete, após a morte da babá, o marido e pai dos filhos dela, não se relacionou com outra pessoa até o fim da vida. O marido de Josinete faleceu em 2021, por Covid-19, e foi enterrado próximo ao corpo da babá.

Uma das crianças que Josinete cuidou, Bianca Nigres, esteve em visita à redação do ContilNet e revelou a busca que fazia desde a criação das redes sociais. A reportagem produziu uma matéria em busca de Josinete, quando os filhos se manifestaram sobre a babá.

“A gente estava em um almoço de família, todo mundo junto no domingo e cada um foi para sua casa no final da tarde e foi quando recebemos diversas capturas de tela no grupo de WhatsApp da família. Nós choramos, nos emocionamos e fomos procurar pela Bianca no Instagram, na matéria tinha nome e sobrenome, então procuramos”, explica Samanta.

De acordo com a filha, Bianca não respondeu de imediato, então ela procurou por outros familiares com o mesmo sobrenome, até que conseguiu contato com Samantha Nigres, a criança mais nova que Josinete cuidava. “Nós conversamos por ligação e nos emocionamos. Quero conhecer todas elas e quero ouvir as histórias sobre a minha mãe”, diz.

Após o primeiro contato, os filhos de Josinete e a família Nigres fizeram um grupo no WhatsApp para falar e lembrar coisas sobre Maria Josinete. As famílias pretendem se reencontrar assim que possível.