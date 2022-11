Federação acreana de Futsal terá eleição no dia 23 de dezembro

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, confirmou para o dia 23 de dezembro a eleição para escolha da nova diretoria da entidade. As inscrições de chapas podem ser feitas até o dia 8 de dezembro.

“Vamos realizar a eleição e a diretoria eleita ficará no comando da entidade até 2027”, explicou Rafael do Vale.

É candidato

Rafael do Vale cumpre um mandato “tampão” na entidade e será candidato para seguir no comando do futsal acreano. Contudo, existe uma disputa na justiça por causa da sua primeira eleição e, por enquanto, não existe uma definição a respeito do assunto.

Clubes que votam