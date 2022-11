Fernanda Hassem vistoria obra de ginásio poliesportivo em Brasileia

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, realizou nesta quinta-feira (17) uma vistoria na obra do ginásio poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, acompanhada dos vereadores Elenilson Cruz, Marquinhos Tiburcio e Jorge da Laura. O secretário de Obras, Francsico Lima, também esteve presente acompanhado pelo engenheiro do município Anselmo e o economista Nevisson Tavares.

A obra de ampliação do único ginásio de Brasileia é fruto de um projeto apresentado em 2017, no primeiro ano da primeira gestão da prefeita Fernanda Hassem, por compreender a importância do local para a realização de campeonatos esportivos e incentivos a juventude para a pratica de atividades físicas.

“Esse ginásio que é palco de grandes campeonatos e que já estava pequeno para comportar a nossa população em dias de jogos, com essa ampliação podemos aumentar a capacidade para um total de mil pessoas dentro do ginásio. Vamos também deixar a quadra no tamanho oficial para competições, possibilitando aos jogadores mais espaço e qualidade em dias de jogos”, informou Fernanda Hassem, prefeita de Brasileia.

Veja as fotos: