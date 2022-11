Filho de LeBron foge de jogo após briga com arma em escola nos EUA

Bronny James, filho de LeBron James, precisou deixar um jogo escolar na noite de sábado às pressas por conta de uma briga com armas nas arquibancadas. A partida foi interrompida e todos evacuaram o ginásio em Washington às pressas por conta do incidente. De acordo com o “TMZ”, não houve feridos.

Weird scene in D.C. at Wise High against DeMatha. The game was stopped early.

Sierra Canyon (playing as CBC) ran off the court. Sources are saying a fight broke out in the stands and “gun” was yelled, which prompted the frantic ending.pic.twitter.com/DAQ45v0A7x

— Tarek Fattal (@Tarek_Fattal) October 30, 2022